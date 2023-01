Maddalena Galeano, incidente mortale a Siracusa: sbalzata dallo scooter dopo l'impatto con un'auto, aveva 19 anni

Si è concluso in tragedia l'incidente avvenuto nelle scorse ore in via Monti a Siracusa: la dicianovenne Maddalena Galeano non ce l'ha fatta e il suo ha cessato di battere questa mattina. Il trasferimento all’ospedale di Catania e l’intervento delicato subìto non sono stati sufficienti a salvare la vita della piccola.

Rimane ancora da confermare la dinamica esatta di quanto accaduto in via Luigi Monti a Siracusa. Secondo una prima ricostruzione, lo scooter a bordo del quale viaggiava la vittima 19enne si sia scontrato contro un’auto nei pressi di una rotatoria.

La ragazza, che pare indossasse il casco al momento dell’impatto, sarebbe stata sbalzata dal mezzo a due ruote. Dopo il violento impatto contro l’asfalto, la 19enne è rimasta gravemente ferita. Dopo l’intervento del 118, Maddalena è stata trasferita all’ospedale San Marco di Catania e sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla testa.

Ieri è morta Maddalena, aveva 18 anni, camminava in una via di Siracusa, è stata falciata da un auto in corsa, così come Francesco, figlio di @PaolaDiCaro e tanti altri giovani innocenti. Maddalena era, rispetto dell' altro,gioia di vivere, forza e sorrisi meravigliosi. Rip🙏 pic.twitter.com/WJKeH1WS74 — Zio Ale. (Purè) (@Sandro_Russo74) January 18, 2023





Gli investigatori stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, un mancato rispetto delle precedenze nell’immissione nella rotonda.



La Procura di Siracusa si muoverà adesso cambiando la fattispecie di reato in omicidio stradale. Attese le determinazioni della magistratura che ieri aveva un’inchiesta sul grave episodio, avvenuto nei pressi della rotatoria.

Il ricovero e le cure dei medici del reparto di Terapia Intensiva, purtroppo, non sono state sufficienti a salvarle la vita. Per la 19enne non c’è stato nulla da fare. «Atroce, non si può morire a questa età. Una ragazzina solare, simpaticissima», si disperano gli amici della famiglia, appena raggiunti dalla notizia.

