Aggredito a colpi di machete in strada a Torino, perde una gamba: fermato un 23enne di origini nobili

Un fermo è stato eseguito dalla Polizia a Torino per il caso del 24enne gravemente ferito lunedì scorso a Torino a colpi di machete. Si tratta di un giovane italiano, Pietro Costanzia, residente a Costigliole, 23 anni, di origini nobili, nato a Milano e residente nel capoluogo piemontese.

A quanto si è appreso il 23enne ha soggiornato per un certo periodo in Spagna. Quando è stato rintracciato e bloccato dalla Polizia a Torino era convinto che si trattasse dell'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria iberica. Dell'episodio del machete avrebbe detto di essere del tutto all'oscuro.

È stato ascoltato in questura alla presenza di un magistrato e di due avvocati difensori e ha detto di essere completamente all'oscuro dell'episodio. Il fermo è scattato per tentato omicidio.

La vittima operata in ospedale a Torino

È terminata nella notte l'operazione per salvare la gamba del 24enne di Torino ferito gravemente a colpi di machete, mentre si trovava in strada con la sua fidanzata. L'intervento è durato circa quattro ore e i chirurghi dell'ospedale Cto hanno amputato la parte della gamba sinistra, sotto il ginocchio.

Aggressione con il machete a Torino: cosa è successo

Un uomo di circa 30 anni è stato aggredito e ferito con un'arma da taglio, probabilmente un machete, nel tardo pomeriggio a Torino, in via Panizza, nel quartiere Mirafiori Nord. Il ferito, che era in compagnia di una ragazza, è stato trasportato all'ospedale Cto, ma non sarebbe in pericolo di vita. È in sala operatoria e i chirurghi stanno cercando di salvargli la gamba sinistra che rischia una parziale amputazione. Da una prima ricostruzione il ferimento sarebbe avvenuto al culmine di un litigio in strada e gli aggressori, altri due uomini, sono fuggiti, probabilmente a bordo di uno scooter. Sulla vicenda sta indagando la polizia.

