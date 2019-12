Notte di terrore: rientra a casa e viene aggredita e imbavagliata da due uomini

Martedì 31 Dicembre 2019, 12:12

Una vera e propria serata di terrore: verso le ore 22 di ieri personale della Squadra Volante è intervenuto in località Contrada Valteia (Macerata) su richiesta di una donna di 64 anni residente in una casa isolata la quale riferiva che, dopo avere chiuso la sua attività commerciale, una tabaccheria di Macerata, faceva rientro a casa. Raggiunta l’abitazione, una villa colonica posta in un luogo isolato in aperta campagna, apriva il garage e venivada due uomini con il volto travisato che le chiedevano subito i soldi esprimendosi con un accento verosimilmente dell’est.Al diniego da parte della donna, la stessa veniva percossa dai due aggressori che dopo averla legata ed imbavagliata, senza asportare nulla si davano alla fuga. La donna veniva subito soccorsa e accompagnata al pronto soccorso tramite il 118 dove veniva sottoposta alle cure del caso per le contusioni riportate al volto e una lussazione al dito.Sul posto sono immediatamente intervenuti anche personale della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile. Sono in corso indagini tese all’identificazione dei responsabili del gesto criminoso anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona e l’ascolto di alcuni testimoni.