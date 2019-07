MACERATA - Incidente choc sul raccordo Perugia-Bettolle, una quindicenne maceratese è ricoverata in Rianimazione all'ospedale del capoluogo umbro. Nello schianto sono rimasti coinvolti un camion, il camper con a bordo una famiglia maceratese e un'auto della polizia stradale (gli agenti erano intervenuti per via del camper in panne). E' successo intorno alle 14.45 di oggi. Ferite cinque persone, la più grave è la 15enne. Venerd√¨ 5 Luglio 2019, 20:00

