Quasi due chili di cocaina nascosti in casa. Pizzaiolo in manette, aveva 60mila euro

MACERATA - Aveva 1,7 chili di cocaina nascosti in cantina e 60.000 euro in contanti in casa sotto un materasso. Insospettabile pizzaiolo di 33 anni in manette. Questa mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’uomo, A.V. di origine albanese, in un appartamento in zona via Spalato. Con la polizia c’erano anche due cani antidroga che hanno immediatamente fiutato la sostanza stupefacente nonostante la busta in cui era contenuto l’ingente quantitativo fosse stata intrisa di crema di caffè. Il 33enne, incensurato, lavora in un ristorante pizzeria a Piediripa. Gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione nascosto in un fasciatoio. «La percezione di sicurezza è aumentata – ha affermato il questore Antonio Pignataro –. Il dono più bello che ho ricevuto in questa città sono i complimenti che i cittadini camminando per strada mi fanno, ma il merito non va a me. Va agli uomini e alle donne della questura di Macerata che ogni giorno offrono la propria vita, il proprio impegno, la propria passione per garantire sicurezza e libertà a questa provincia».