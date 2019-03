Picchiata in auto dal fidanzato dopo la lite al ristorante, tira il freno a mano e chiede aiuto

Ultimo aggiornamento: 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Picchiata dal suo fidanzato, una giovane di 32 anni è finita al pronto soccorso di Macerata. L’aggressione al culmine di una lite iniziata alcune ore prima. La coppia infatti si trovava a cena in un ristorante di Treia. Improvvisamente, per motivi ancora da accertare, i due hanno dato vita a un battibecco. Momenti di grande tensione, che nel ristorante non sono passati inosservati. Tutto, infatti, è avvenuto davanti agli occhi increduli degli altri clienti.Conclusa la cena i due protagonisti della vicenda: lei di origini romene e domiciliata a Civitanova, lui residente a Castelfidardo, sono saliti in auto, diretti verso la costa. E proprio dentro la macchina avrebbero ricominciato a litigare, in maniera ancora più accesa. L’uomo avrebbe anche alzato le mani e così la giovane, impaurita, ha tirato il freno a mano. E poi è scesa in strada. Sul posto carabinieri e 118.