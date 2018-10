Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tornano nello stesso ristorante derubato due settimane fa, ma questa volta hanno le chiavi. Non è un momento fortunato per Andrea Orazi, titolare del ristorante Il Quartino, in corso della Repubblica, a Macerata, che nel giro di pochi giorni è stato vittima di due furti nel suo locale. Nella notte tra sabato e domenica lo stesso copione del 25 settembre: i malviventi sono entrati da una porta sul retro, hanno aperto il registratore di cassa portando via denaro contante.«Una volta entrati - spiega il ristoratore - sono andati diretti al registratore di cassa, lo hanno aperto e hanno portato via al massimo una ottantina di euro». Ad accorgersi del furto, una dipendente del locale che ieri, intorno alle 10, ha aperto il ristorante. Andrea Orazi che già dopo l’ultimo furto subito il mese scorso aveva puntato l’attenzione sulla necessità di aumentare i controlli in centro. «Sono indispensabili - dice - altrimenti i ladri fanno come vogliono».