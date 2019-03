Una nuvola di palloncini bianchi per l'ultimo addio a Giulia, Sarah e Davide: tre comunità in lutto

Per tre comunità è stata una domenica di tristezza e di dolore: a Brindisi, Tuturano e San Pietro è stato dato l'ultimo saluto a Davide, Sarah e Giulia. Si sono celebrati ieri pomeriggio i funerali dei tre ragazzi che hanno perso la vita nel terribile incidente stradale di sabato mattina sulla provinciale che collega San Pietro Vernotico a Cellino San Marco in Puglia. I tre giovani, Davide Cazzato, 19 anni, Sarah Pierri, 18 anni, e Giulia Capone, 17 anni, viaggiavano sul sedile posteriore di una Fiat Punto con a bordo altri due ragazzi. La loro auto, per ragioni ancora tutte da chiarire, ha impattato con un'altra vettura finendo la corsa contro un muro. Lo schianto è stato fatale per i tre ragazzi seduti dietro, per loro non c'è stato nulla da fare. Le salme sono state restituite subito alle famiglie, così ieri pomeriggio si sono svolti i funerali, ciascuno ha scelto la parrocchia di appartenenza.



L'ultimo saluto a Davide è stato dato nella chiesa Spirito Santo al quartiere Sant'Angelo di Brindisi, dove il giovane viveva con la sua famiglia. Il feretro è stato condotto in chiesa con un lungo corteo funebre, partito da casa del giovane, in via Aleandro. La bara era portata a spalla dal fratello di Davide, Gianmarco. Dietro i genitori, mamma Alessandra e papà Ugo, e a seguire parenti e centinaia di amici, tutti giovanissimi. La chiesa era gremita di gente, al punto tale che una buona parte dei convenuti è rimasta fuori, sul piazzale della parrocchia.



L'ultimo saluto ad una vita spezzata troppo presto come quella di Sarah e Giulia. Anche i loro funerali si sono celebrati sempre nel pomeriggio di ieri, Sarah Pierri viveva nella frazione di Tuturano e la sua famiglia ha scelto la chiesa della Santissima Addolorata.

Tra tanto dolore e commozione, Sarah, studentessa del Morvillo Falcone di Brindisi, è stata accompagnata in quest'ultimo viaggio dalla sua famiglia e da tutte le sue compagne di scuola. Sarah dal sorriso dolce e timido, così come è stata ricordata dalle amiche.

Silenzio e applausi durante il corteo che ha accompagnato Giulia Capone, di 17 anni, per il suo ultimo viaggio. Al funerale della giovane vittima dell'incidente di sabato notte hanno partecipato in tantissimi, una folla si è assiepata in piazza già prima dell'arrivo del feretro e tantissimi hanno partecipato al corteo partito dalla casa paterna dove la ragazza viveva con i genitori e il fratello. Gli amici per primi, con striscioni e fiori bianchi poi la bara bianca che sembrava una nuvola e dietro i parenti, gli amici, i colleghi e i genitori degli amici.



