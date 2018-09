Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Untrovatooggi, nei pressi di, in Lessinia, con evidenti ferite da arma da fuoco. La Lega anti vivisezione () ha diffuso l'immagine denunciando l'accaduto. «Abbiamo appreso da fonti certe - informa la Lav in una nota - l'ennesimo atto di, undi estrema crudeltà e gravità che». Il cadavere del lupo è stato rinvenuto da un agricoltore nella mattinata di oggi in un'area rurale fuori dal centro abitato di Roveré.L'animale, un esemplare adulto in apparenza sano, sarebbe stato ucciso da un fucile da caccia caricato a pallettoni «un dettaglio - commenta Massimo Vitturi, responsabile LAV Animali Selvatici - da non trascurare: se davvero, come risulta dalle prime indiscrezioni, il lupo fosse stato ucciso con un comune fucile, ciò significherebbe maggiore difficoltà nel rintracciare l'autore di questo gesto ignobile in quanto, a differenza di una carabina a canna rigata, l'analisi del proiettile esploso da questo tipo di arma non consente di risalire a chi lo ha sparato».I Carabinieri sono intervenuti sul luogo e il cadavere dell'animale trasportato all'Istituto Zooprofilattico di Verona per i rilievi necroscopici. «Quello di oggi - aggiunge Vitturi - è l'ultimo di una lunga serie di atti di bracconaggio, certamente un gesto individuale ignobile ma anche il prodotto di comportamenti politici errati, come i vari tentativi di derogare al divieto assoluto di uccisione, uno tra tutti il progetto di Legge depositato presso la stessa Regione Veneto dalle forze di maggioranza, o come il lungo iter di approvazione, non ancora concluso, di un Piano lupi che potrebbe reintrodurre la possibilità di uccidere questi animali mettendo a rischio doppiamente questa specie, sia sul piano pratico che a livello di comunicazione, veicolando il messaggio, fortemente sbagliato, che possano esistere uccisioni giustificabili».