Cane ucciso dai lupi e il proprietario circondato dal branco: choc in Trentino

Cane ucciso da un branco di sette lupi: è successo lo scorso sabato -15 gennaio 2022 - nei pressi di Malga Seconde Poste, nel Comune di Folgaria, in provincia di Trento. I forestali hanno confermato il fatto, quel giorno, l'uomo è stato raggiunto dai vigili del fuoco di Folgaria e dal custode forestale di zona oltre che dagli esperti del Corpo forestale provinciale. «In Trentino è la prima volta che una aggressione di questo tipo viene accertata - hanno commentato il presidente Fugatti e l'assessore Zanotelli - ed anche per questo è fondamentale portare a termine il percorso avviato con Ispra e ministero per migliorare la gestione della presenza dei lupi sul nostro territorio anche ricorrendo all'abbattimento a garanzia, prima di tutto, della sicurezza».

Circondato dai lupi: cosa è successo a Folgaria

La predazione, a quanto riportato dal proprietario, un 30enne del posto, è avvenuta poco dopo le 14 di sabato 15 gennaio, mentre l'uomo si trovava in passeggiata con i suoi due cani da caccia, uno libero e uno al guinzaglio, nei prati che circondano la malga. L'uomo ha perso di vista il cane libero, rinvenendolo poi dilaniato. A quel punto, il 30enne ha notato la presenza di sette lupi che lo circondavano e lo osservavano ad una distanza di circa 50 metri.

LUPI IN TRENTINO, RIUNIONE COMITATO SICUREZZA PUBBLICA

Il commissario del Governo per la provincia di Trento, Gianfranco Bernabei, convocherà in settimana una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare la questione dei lupi in Trentino. L'incontro è stato deciso, su richiesta del presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, a seguito dell'uccisione del cane. «Vi è molta preoccupazione nella comunità di Folgaria, sopratutto per la dinamica della predazione, avvenuta in pieno giorno e in una zona molto frequentata dalla gente del posto e dai turisti. Si tratta di un episodio decisamente inedito per le nostre zone», ha detto il sindaco di Folgaria, Michael Rech, invitato a partecipare alla riunione del comitato.

