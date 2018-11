Incidente in circonvallazione, la tragedia di Andrea: giovane papà muore sbalzato dall'auto impazzita

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragico incidente lungo la circonvallazione di Lunano: ieri mattina intorno alle 7 un giovane padre ha perso la vita. Andrea Montagna di Mercatale di Sassocorvaro, operaio in un’azienda di Belforte all’Isauro era alla guida di una Polo Volkswagen grigia e secondo una prima ricostruzione sarebbe uscito di strada nell’affrontare una curva colpendo il cordolo della pista ciclabile nella circonvallazione di Lunano.Forse la strada scivolosa delle prime ore del giorno, o magari la stanchezza ma l’auto condotta da Andrea è sbandata fino a terminare la sua corsa schiantandosi contro il guardrail nella parte opposta della rotabile. L’impatto contro il guardrail lo ha scaraventato fuori dall’abitacolo (non aveva le cinture di sicurezza allacciate) facendolo precipitare per circa dieci metri. La morte è stata immediata. Il suo corpo è stato ritrovato tra la fitta vegetazione dai vigili del fuoco di Macerata Feltria chiamati dal 118 che non riusciva a trovare il conducente dell’auto fumante con il lunotto frantumato. Nulla da fare per i primi soccorritori, gli operatori del 118 di Sassocorvaro che hanno solo potuto constatare il decesso di Andrea.