Ieriè morto ieri a 14 anni. E gli studenti dell'Isis 'Valle Seriana' di, questa mattina, sono entrati a scuola in un clima triste, dopo l'incidente di ieri tra due autobus, proprio al momento dell'uscita degli studenti dall'istituto, che ha provocato la morte del giovanissimo studente.A perdere la vita è stato, di Ardesio, mentre due compagni di istituto,di 16 anni edi 14 sono ricoverati in ospedale. Il primo si trova all'ospedale San Gerardo di Monza, con traumi alle gambe, e il secondo è ora ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.Questa sera alle 20 nella parrocchiale diè stata organizzata una veglia di preghiera per ricordare il ragazzo morto e pregare per i feriti. Le lezioni al 'Valle Seriana' si sono aperte con un minuto di silenzio per ricordare Luigi e pregare per i feriti. I rappresentanti di classe si sono riuniti per decidere che azioni intraprendere per sensibilizzare sul problema del trasporto scolastico in Valle Seriana.