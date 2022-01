Luigi Tarantino, il ct di scherma (carabiniere) denunciato dalla polizia: «Ha perso le staffe con un'ex allieva»

Il Ct della scherma Luigi Tarantino è stato denunciato per aver offeso un poliziotto. Tarantino, membro dell'Arma dei carabinieri, ma soprattutto commissario tecnico della squadra di sciabola dei carabinieri, sarebbe stato denunciato per oltraggio dalla polizia. Ma per capire meglio la dinamica di quanto successo il 26 gennaio a Nola, in provincia di Napoli, dobbiamo partire dalla lite con una sua ex allieva.

Tutto è iniziato quando alcuni passanti hanno chiamato la polizia per una lite scoppiata in strada. La volante è accorsa sul posto e ha identificato Luigi Tarantino, personaggio noto nella provincia napoletana. Pare che la donna con la quale il carabiniere stava discutendo fosse Sofia Ciaraglia, ex allieva di Tarantino. I motivi della presunta lite non sono noti e non sono motivo di indagine, ma quando la volante è arrivata sul posto, il commissario tecnico si sarebbe rivolto in maniera poco consona agli agenti di polizia.

Un atteggiamento considerato oltraggioso che avrebbe spinto i poliziotti a condurre il 49enne in commissariato, dove l'uomo sarebbe stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la vicenda è avvolta da molto riserbo, tanto da non rendere chiaro se effettivamente l'esposto sia stato depositato o meno.

La sua fama lo precede. Per anni ha rappresentato l'arma e l'Italia nelle più importanti competizioni di scherma a livello mondiale. Luigi Tarantino è considerato uno dei più bravi tiratori di sciabola che l'Italia abbia avuto in epoca recente, nonostante si dice che il suo carattere lo abbia frenato e limitato in molte prestazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 14:20

