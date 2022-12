Luigi Di Maio, il mistero di Wikipedia: «Politico o ex politico?». Il dilemma divide il web: cosa succede

Si infittisce il mistero sulla seconda carriera di Luigi Di Maio, ex-ministro degli esteri, ed ora formalmente inoccupato. Ebbene l'agenzia Dire è stata la prima a sostenere che online ci sia una querelle tra non si sa chi, secondo cui il politico, ormai sia un ex, perché sulla pagina Wikipedia a lui dedicata, c'è scritto, ex-politico, per l'appunto. Siamo andati a controllare, ma in effetti l'enciclopedia libera lo descrive come un politico, quindi c'è qualcosa che non torna. Spieghiamo.

Giallo Di Maio

Se su Google si scrive Wikipedia e sul form di ricerca della pagina si scrive Luigi Di Maio, appare la data di nascita, 1986 e la didascalia "ex-politico", ma quando si esplora la pagina, ecco che ricompare la scritta, "politico italiano". Dunque cosa è successo? Si tratta di una correzione, di uno sbaglio?

Secondo l'Agenzia Dire, da quando ha perso le elezioni e si è dimesso da segretario di Impegno Civico, il partito che aveva fondato durante il Governo Draghi, è iniziato lo scontro sulla preposizione “ex”. Si perché come tutti sanno, Wikipedia, può essere modificata da chiunque sia un utente ed abbia registrato un accesso. Per cui sembra che qualcuno stia sbeffeggiando l'ex-ministro (questo possiamo dirlo con certezza) aggiungendo ed eliminando la ex.

Inviato speciale

Tra l'altro, le ultime ipotesi lo davano in corsa per il posto di inviato speciale nel Golfo, salvo poi la lettera inviata a Bruxelles di tre eurodeputati, che sottolineavano la mancanza di requisiti: laurea e conoscenza delle lingue. Nel frattempo di Luigi Di Maio si sono perse le tracce, su Facebook esiste il profilo privato, del tutto inaccessibile e l'ex-esponente del Movimento Cinque Stelle si è chiuso nel più completo silenzio. Che in certi casi è d'oro.

