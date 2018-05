Luigi Carollo, ha infatti ringraziato le forze dell'ordine dopo la sua denuncia per una brutta storia in cui è incappato qualche giorno fa: l'uomo è infatti stato rapinato da un giovane conosciuto sul web, che minacciandolo con una pistola gli ha svaligiato la casa.



Grindr, allarme privacy: "Ha condiviso dati sui test dell'Hiv". Altro scandalo dopo Facebook



Carollo, ex candidato per la lista "i Cento Passi" nel centrosinistra e gay dichiarato - è portavoce del Palermo Pride, attivista della comunità Lgbt e in prima linea per i diritti degli omosessuali - aveva conosciuto il giovane qualche mese prima, in un sito di annunci per incontro: con lui aveva avuto anche degli incontri occasionali, prima del terrore di venerdì scorso, quando è andato a casa sua armato per rapinarlo.







In un post sulla sua pagina Facebook, Carollo scrive: Una brutta avventura, ma finita bene e con un ringraziamento alla Polizia. Sul suo profilo Facebook un ex candidato palermitano alle Regionali,, ha infatti ringraziato le forze dell'ordine dopo la sua denuncia per una brutta storia in cui è incappato qualche giorno fa: l'uomo è infatti stato rapinato da un giovane conosciuto sul web, che minacciandolo con una pistola gli ha svaligiato la casa.Carollo, ex candidato per la lista "i Cento Passi" nel centrosinistra e- è portavoce del Palermo Pride, attivista della comunità Lgbt e in prima linea per i diritti degli omosessuali - aveva conosciuto il giovane qualche mese prima, in un sito di annunci per incontro: con lui aveva avuto anche degli incontri occasionali, prima del terrore di venerdì scorso, quando è andato a casa sua armato per rapinarlo.In un post, Carollo scrive:

, che diventa l'occasione per parlare di un 'cambiamento culturale' della città «Ho, ovviamente, scelto di non nascondere le ragioni per le quali conoscevo il rapinatore - scrive -; e di non nascondere nemmeno il contenuto dei nostri incontri e della nostra conversazione via whatsapp dato che le utenze telefoniche e le foto sarebbero state necessarie per individuarlo».

NESSUN PREGIUDIZIO: "GRAZIE ALLA POLIZIA" Ma nonostante i particolari raccontati agli agenti, spiega il portavoce di Sinistra Comune, «durante la deposizione sono stato trattato con grandissima gentilezza, senza alcuna inopportuna morbosità e senza alcun pregiudizio (né giudizio, per dirla tutta). Tutte le persone che si sono occupate della mia denuncia (tutti uomini, voglio precisarlo) hanno cercato in ogni modo di mettermi a totale agio con cortesia e persino con battute mai inopportune né fuori luogo; scusandosi con grande garbo ogni volta che mi venivano chiesti particolari 'intimi'».



«Quando ho detto loro che li ringraziavo per il modo in cui erano riusciti ad evitarmi qualunque disagio - racconta Carollo -, ammettendo di essere sorpreso dal non aver ricevuto nessuno dei (pre)giudizi che avevo temuto in un primo momento, mi hanno risposto: 'è il nostro lavoro permettere a chiunque di poter raccontare tutto senza disagi e poi siamo nel 2018 e voi avete costruito la vostra visibilità anche in questa città ed anche coi Pride... cosa c'è da giudicare?'». Da qui l'invito «a chiunque possa trovarsi a vivere un'esperienza simile alla mia di denunciare senza paura di essere trattato in modo irrispettoso e senza paura di sentirsi 'giudicato e condannato' quanto o più del delinquente».

Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Non voglio parlare del mio shock né fare ramanzine (inopportune da parte mia) sul sesso con sconosciuti. Voglio parlare, invece, della lunga fase di denuncia presso la Squadra Mobile della Polizia»