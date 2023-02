La piccola Ludovica, morta a due anni. Il dolore del papà: «L'ho persa in pochi giorni». E accusa i medici

In poche ore hanno perso la loro figlioletta di due anni: colpa di una encefalite virale, non riconosciuta subito dai medici, che ha strappato ai genitori la piccola Ludovica. Una storia terribile avvenuta nel Salento, a Gallipoli, poco dopo lo scorso Natale.

Bambina di 2 anni e mezzo morta per encefalite acuta, dramma nel Salento

Bimba di due anni morta nel Salento

Era il 26 dicembre infatti quando la piccola stava giocando con i cuginetti: in serata la febbre, poi ha perso i sensi, la corsa in ospedale e la diagnosi sbagliata. A Gallipoli i medici hanno detto ai genitori che non c'era nulla di grave: trasferita poi al Fazzi di Lecce, la bambina è morta il 29 dicembre. E il papà Gianluca, al Corriere della Sera, non si dà pace e accusa i medici di aver sottovalutato la situazione, con tanto di denuncia.



«Il 26 dicembre ci accorgiamo che Ludovica ha la febbre, su consiglio del medico le diamo una tachipirina ma la febbre sale a 41 gradi e mia figlia sviene tra le mie braccia - racconta il padre della piccola al Corriere - al pronto soccorso pediatrico c'erano altre due mamme in fila, ma per un quarto d'ora non entrava né usciva nessuno. Una guardia giurata ha bussato e quando la dottoressa si è affacciata si è messa a urlare: 'Rispetti il turno o vada in pediatria', e così abbiamo fatto».





