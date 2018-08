Lucky, cane ucciso: preso il responsabile, picchiava anche la famiglia

Preso a bastonate e buttato nel cassonetto: il cagnolino Lucky non ce l'ha fatta

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stato individuato eil responsabile delladi, il cagnolino preso e bastonate, incaprettato, chiuso in un sacco dell'immondizia e abbandonato agonizzante in un cassonetto a. Il povero animale, dopo le gravi lesioni, era stato legato per le zampe con il muso stretto nella morsa di una fascetta ed era stato ritrovato da un ragazzo che aveva sentito i suoi lamenti, ma nonostante le cure ricevute da alcuni volontari non ce l'ha fatta: i danni cerebrali riportati per le bastonate si sono purtroppo rivelati fatali.Sulla vicenda, dopo la morte di Lucky, avevano indagato i carabinieri. Anche grazie alla collaborazione di alcuni cittadini, è stato possibile risalire al responsabile della barbara violenza. Si tratta di una persona conosciuta in città, che però non goderebbe di una buona reputazione. Le indagini dei militari, infatti, hanno permesso di scoprire che l'uomo, un, era molto, dove picchiava i propri familiari. Lo riporta Latina24Ore.it