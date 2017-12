Tragica vacanza di Natale in Carnia turista padovano si accascia e muore

Martedì 26 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PALUZZA (Udine) -fatale in Friuli per un uomo originario die residente diche aveva raggiunto il Friuli per trascorrere qualche giorno di vacanza in montagna; l'uomo, 56 anni,, è stato colto da un grave malore la vigilia di Natale, in tarda mattinata, mentre si trovava ospite in una casa soggiorno di, in Carnia.Intorno all'ora di pranzo si è accasciato a terra ed è svenuto senza più riprendere conoscenza. Sul posto sono intervenuti medici e infermieri con una ambulanza ma per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare se non decretare la. La salma è stata composta nella cella mortuaria del cimitero del paese.