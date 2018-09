Si schianta in Vespa contro un'auto: Luciano muore sull'asfalto

Incidente mortale lungo via Pelosa a Caselle di Selvazzano alle porte di Padova. A perdere la vita nel terribile scontro Luciano Zanotto settant’anni residente a Caselle. L’uomo viaggiava in sella ad uno scooter quando, per cause in fase di accertamento da parte dei vigili del Consorzio di Padova Ovest si è scontrato con una Renault guidata da un quarantenne che viaggiava nella sua stessa direzione di marcia.



Il violento impatto fra l’auto e lo scooter è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Fermi, strada che porta in zona industriale. Nello scontro, lo scooter è volato in avanti di alcuni metri rispetto al punto dove è avvenuto lo scontro. Mentre il settantenne è piombato sull’asfalto finendo a terra dal lato opposto, vicino al cordolo del marciapiede. Chi abita nel tratto di strada ha udito un forte botto e uscito in strada ha assistito alla straziante scena del corpo esanime dello scooterista a bordo strada. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato a lungo a rianimare l’uomo, ma i tentativi sono stati inutili.

