Luciano Porcari, morto l'autore del più lungo dirottamento della storia. Si impadronì di un aereo per due giorni: voleva vedere la figlia

Morto Luciano Porcari che nel marzo 1977 tenne con il fiato sospeso mezza Europa con uno dei dirottamenti più lunghi della storia dell'aviazione civile, durato più di due giorni. Si impadronì di un Boeing 727 dell'Iberia in volo tra Barcellona e Palma di Maiorca perché voleva rivedere la figlia di 6, affidata alla ex moglie che viveva a Torino. Si fece portare prima ad Abidijan, in Costa d' Avorio, quindi a Caselle, poi a Zurigo e a Varsavia, per ritornare, infine, all' aeroporto della città svizzera dove venne catturato con uno stratagemma.

Morto per cause naturali nella sua casa di Terni

E una ventina di anni dopo quel dirottamento, alla metà degli anni novanta, uccise l'ex convivente, Roberta Zanetti, che aveva allora 27 anni. Ora, ad 84 anni e tornato libero da tempo, Porcati è stato trovato morto per cause naturali nella sua casa di Terni. Il corpo è stato scoperto lunedì dai carabinieri che lo avevano cercato perché per due giorni aveva mancato all'obbligo di presentazione legato proprio alla condanna per il delitto della giovane. Una vita rocambolesca quella di Luciano Porcari. Divenuto noto proprio per il dirottamento. «I passeggeri non avevano paura - disse durante il processo celebrato a Torino -, tanto che quando giungemmo in Costa d'Avorio nessuno volle scendere, pur avendone io offerto la possibilità».

Nel 1994 uccise a coltellate la ex convivente

Dopo una prima condanna in Svizzera, l'orvietano sfruttò la sua condizione di semilibero e scappò in Italia, dove riallacciò i rapporti con la famiglia e i figli.

In 21 di carcere costruì un'auto da corsa

Durante la detenzione, durata 21 anni, Porcari costruì in carcere un'auto da corsa per la formula 3. Ma torno di nuovo sui giornali per avere parlato alla fine del 1999 di presunte «bombe invisibili» che a suo avviso avrebbero provocato la sciagura di un Boeing 767 della Egypt Air, precipitato al largo della costa atlantica Usa. L'ultimo episodio di cronaca nel quale compare il suo nome è del settembre del 2015 quando finì ai domiciliari per essersi allontanato dal domicilio dove invece doveva essere. Ancora una volta per cercare di rivedere una figlia.

