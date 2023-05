Lucia Raso morta in Germania, la mamma: «Non è caduta, è stata buttata giù». In aula il no all'archiviazione del caso

di Redazione web

Lucia Raso è morta in Germania nel novembre del 2023 precipitando da una finestra del primo piano a Landshut, vicino a Monaco di Baviera. Si trovava lì perché era andata a trovare il fidanzato, Christian Treo.

La famiglia di Lucia non si arrende

Lucia, veronese, aveva 36 anni. Il caso è stato archiviato come una disgrazia, una caduta accidentale, ma la famiglia non si arrende. Come riporta Il Corriere della Sera, la mamma della ragazza, Maria Xenia Sonato, ha presentato richiesta di opposizione. L’udienza è fissata in Tribnale per il 14 giugno. «Quel giorno verrà discussa la nostra opposizione al proscioglimento del fidanzato. Al giudice – ha detto la mamma della ragazza, assistita insieme al marito Pietro Raso come parte lesa dall’avvocato Enrico Bastianello – chiederemo di riaprire le indagini sulla tragica scomparsa di Lucia perché troppi misteri, troppi punti oscuri a nostro avviso non sono mai stati chiariti». Per la famiglia, Lucia «non è affatto caduta accidentalmente» dalla finestra ma «in realtà è stata volontariamente spinta giù».

La versione del fidanzato Christian Treo

E ancora: «Basterebbe sentire contemporaneamente le versioni di Treo e dei suoi due coinquilini su quanto accadde realmente quella notte». Lucia morì per un trauma cranico. «Sono entrato in camera, ho visto Lucia sul davanzale, e non ho fatto in tempo a prenderla», disse il fidanzato Christian. La mamma e il papà di Lucia non hanno mai creduto a quelle parole.

