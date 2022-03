Lucia morta a 36 anni cadendo dalla finestra: non è stato un incidente. L'ex fidanzato indagato per omicidio

Quello che sembrava un incidente - una tragica caduta da una finestra - potrebbe essere stato un assassinio. Così a distanza di un anno e 3 mesi dal fatto, la morte della 36enne veronese Lucia Raso si trasforma in un caso che vede indagato per omicidio volontario l'ex fidanzato, Christian Treo, 29 anni. Il fatto avvenne in Germania, dove i due trascorrevano un weekend di vacanza, il 25 novembre 2020. Il fascicolo d'inchiesta, aperto inizialmente a Roma, trattandosi di una cittadina italiana deceduta all'estero, è stato trasferito l'estate scorsa alla Procura di Verona, riferiscono alcuni quotidiani nazionali.

Christian Treo lavorava all'epoca come cameriere in una pizzeria in Baviera. La tragica caduta avvenne da una finestra della stanza di Christian. La mamma di Lucia non ha mai creduto all'ipotesi dell'incidente. Secondo la difesa di Treo non vi sarebbe però alcuna svolta nel caso. L'iscrizione del 29 nel registro degli indagati è avvenuto lo scorso agosto, e sarebbe dovuta alla necessità della Procura di compiere un atto irripetibile per stabilire eventuali responsabilità nella dinamica dell'incidente mortale. Il giovane non è sottoposto a misure cautelari. e non è finora stato interrogato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Marzo 2022, 13:06

