Lucia Menghini, com'è morta la 31enne vittima di un incidente in Giordania: un furgone ha tamponato l'auto

Sarebbe stata tamponata da un furgone l'auto su cui stavano viaggiando Lucia Menghini, Marta Orsini e Cristina De Propris, venerdì pomeriggio, in Giordania nella zona di Aqaba. La campionessa di Reazione a catena, il game show di Rai Uno in cui Lucia era la capitana de Le Pignolette, sembra che fosse seduta sul sedile posteriore quando c'è stato l'impatto.

Lucia, medico di 31 anni, muore in un incidente stradale in Giordania. Gravi due amiche

Dalle notizie che arrivano da Amman, Lucia sarebbe morta sul colpo. Le sue due amiche sono rimastre ferite. Avrebbero subito entrambe un trauma cranico. Le due perugine sono state raggiunte sabato sera in Giordania dai genitori con un volo da Bologna che è arrivato ad Amman all'ora di cena.

Lucia Menghini aveva partecipato a Reazione a Catena. Marco Liorni: «Siamo tutti sconvolti»

Intanto a Foligno, città natale di Lucia, venerdì sera c'è stata una veglia di preghiera nella chiesa di San Paolo, a poche centinaia di metri da dove abitava con la famiglia la dottoressa che voleva diventare anestesista. Tantissima gente, tantissimi giovani, si sono raccolti in preghiera. Lucia è stata ricordata anche durante la messa della Domenica delle Palme.

Lucia, Cristina e Marta erano partite domenica scorsa per una settimana da trascorere in Giordania. Il rientro in Italia era previsto per oggi. Di quella vacanza rimangono le foto delle tre dottoresse felici nei posti più belli della Giordania e il dolore per l'assurda morte di Lucia, la dottoressa dal grande sorriso campionessa della tv.

