Lucia Furno uccisa da un doppio pirata della strada appena uscita dallo studio medico

Doppio investimento, una carambola da un'auto all'altra e nessuno dei due automobilisti che si ferma a soccorrere la vittima. E' morta così Lucia Furno, 68 anni, medico di base, a pochi passi dallo studio medico da dove era uscita dopo una giornata di lavoro a Mercogliano (Avellino). La dottoressa è stata investita e uccisa da due automobilisti che sono andati via senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto in via Ramiro Marconi, al centro del comune irpino alla falde del Monte Partenio. La donna dopo aver lasciato lo studio di medico di famiglia, stava attraversando la strada, quando è stata centrata in pieno da un'auto. Un urto violentissimo che ha sbalzato il corpo della vittima contro un'altra auto che procedeva in senso contrario. Entrambi gli automobilisti sono andati via lasciandola morire.

Leggi anche > Auto travolge operai in cantiere stradale: Marco muore a 55 anni

Lucia Furno, originaria di Sant'Angelo a Scala (Avellino), dove viveva, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno assistito all'investimento ma all'arrivo delle ambulanze del 118 aveva già smesso di vivere. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, insieme alle testimonianze raccolte da carabinieri e agenti della Polizia municipale, avrebbero consentito di individuare certamente una delle due auto coinvolte. Un fascicolo è stato aperto dalla procura di Avellino per omicidio stradale e omissione di soccorso.



Cordoglio dall’Asl di Avellino «per la tragica scomparsa della dott.ssa Lucia Furno, medico di medicina generale dell’Azienda Sanitaria Locale impegnata nella Campagna Vaccinale anti-covid. Questa mattina tutti i Centri Vaccinali hanno sospeso le attività per un minuto di cordoglio per la grave perdita. L’Azienda si stringe intorno al marito e alla famiglia tutta per la tragica scomparsa».

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 21:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA