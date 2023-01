Lucia Campoli, morta la speaker radiofonica: stroncata da un malore improvviso. Aveva 48 anni

E' morta a causa di un malore la speaker radiofonica Lucia Campoli. Originaria di Veroli, in provincia di Frosinone, in radio da quando era bambina, oltre a essere voce di Radio Cassino Stereo si era fatta apprezzare come presentatrice di "Gallinarock". Aveva 48 anni. È stata portata in ospedale ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, i medici dello "Spaziani" di Frosinone hanno solo potuto constatare il decesso.

La descrizione che Lucia deva di sé su Twitter

«Naturopata, insegnante di riflessologia plantare e counselor. Amo fare la speaker radiofonica, amo gli animali, amo la vita… mi amo!»: era questa la descrizione che dava di sé – su Twitter – la giovane di Veroli. La triste notizia si è diffusa rapidamente in città e nei paesi limitrofi, con diversi messaggi di cordoglio apparsi sui social. I funerali domani, lunedì 16 gennaio, alle 11 nell'abbazia di Casamari.

