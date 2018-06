Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stroncata dallacontro la quale combatteva da tutta la vita a soli, si è spenta nell'ospedale di Metelica, in provincia di, dove era ricoverata da qualche giorno a causa dell'aggravarsi del suo stato di salute.La 19enne era nata con la fibrosi cistica e da quando era piccolissima combatteva contro la malattia. In attesa di trapianto e di fare la maturità proprio tra qualche giorno, le sue condizioni si sono però aggravate ed è stato necessario il ricovero. In ospedale i medici hanno fatto il possibile per aiutarla, ma lo stato di Lucia era ormai disperato e si è spenta nella notte tra mercoledì e giovedì. La ragazza frequentava l’Istituto Professionale a Matelica, la sua malattia non le permetteva di andare in aula come i suoi compagni, non con la stessa regolarità degli altri almeno. Per questo era stato istituito un servizio "a domicilio" quando non ce la faceva a muoversi di casa i professori si recavano a casa sua per spiegarle le lezioni.La notizia ha scioccato docenti e alunni che hanno voluto ricordarla con un pensiero sui social. Lucia era molto conosciuta e amata, in molti hanno sperato che potesse vincere la malattia. Primi tra tutti la mamma Lolita e il papà Stefano che la saluteranno insieme al fidanzato Alessandro e a tutti i loro cari nella chiesa di Regina Pacis domani alle 16,30.