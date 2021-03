Bracciante maliano suicida nelle campagne: Fallaye Dabo aveva 28 anni

Suicidio nelle campagne del Foggiano: un bracciante maliano si è tolto la vita questo pomeriggio a Lucera. Si chiamava Fallaye Dabo e aveva 28 anni.

A dare la notizia della tragedia è stato il sindacalista Aboubakar Soumahoro. «Nel sostenere i familiari in questi momenti di atroce dolore, chiediamo che sia ascoltata la sofferenza spirituale e materiale dei braccianti, la stessa che ha spinto Fallaye a compiere questo gesto estremo» - denuncia il sindacalista - «Non permettiamo che l'avidità economica, l'indifferenza sociale e la mancanza di coraggio della politica fagociti i braccianti in un abbrutimento disperante che finisce per uccidere la vita in loro».







Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 23:25

