Zaia: «Riapro tutto dal 18 maggio e non inventiamoci box plexiglass in spiaggia»

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Maggio 2020, 15:16

«Se i presupposti sono questi, io conto di riaprire tutto il 18 maggio. Sembra che ilpossa fare un provvedimento di apertura di base per alcune attività, delegando leper il resto, e io conto quindi riaprire tutto: negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, centri di estetica, palestre e centri sportivi, ovviamente nel rispetto delle regole sanitarie». Lo ha detto il presidente del Veneto,in un'intervista ad. «Si riaprirà secondo linee guida. L'importante, e l'ho detto al presidente del Consiglio, è che queste regole siano chiare, rigorose, ma poche - ha spiegato Zaia- e che non ci inventiamo i box di plexiglass in spiaggia...».Intanto già da ieri il presidente del Veneto Luca Zaia e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti Hanno scritto ai prefetti di Veneto e Trentino per comunicare che «in considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico delle rispettive Regioni e vista l'esigenza manifestata dai numerosi cittadini» in una ordinanza che sarà firmata a breve verrà «inserita l'estensione della visita ai congiunti per tutti i comuni posti nelle zone di confine tra la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento».