Schianto mortale in auto, lo strazio della fidanzata: «Luca era a terra non rispondeva» Foto

Luca Vettoretti, il 28enne di Valdobbiadene che ha perso la vita nel terribile schianto all'alba di domenica, si stava dirigendo a Possagno (Treviso), a casa della ragazza 23enne, Irene, con cui aveva una relazione da pochi mesi.

Dopo aver trascorso un sabato sera come tanti altri insieme ai suoi amici tra Valdobbiadene e Cornuda, li ha salutati ed è salito sulla sua Ford Fiesta grigia. Mancavano una decina di minuti e sarebbe arrivato tra le braccia della giovane Irene, ma in via Valcavasia a Cavaso del Tomba il terribile schianto.

Sul Gazzettino lo strazio della fidanzata: «Luca era a terra non rispondeva».

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Agosto 2021, 15:34

