«Un Paese stremato in un’Europa lenta»

di Marco Castoro

«Ripartiamo con un’Italia completamente stremata. Una metà è impoverita, l’altra metà non sa come spendere i soldi che non ha avuto modo di fare durante la pandemia. Chi ci comanda, a cominciare dall’Europa, si muove come se fosse uno stegosauro, quando la crisi energetica corre alla velocità della luce. Le elezioni saranno un trionfo di Giorgia Meloni e purtroppo un massacro per il centrosinistra. Berlusconi e Salvini? Sono ancelle scalcinate della nuova principessa. Ancelle con il vestito rattoppato che reggono il lungo e prezioso velo di ermellino. Una delle due ancelle - scherza il conduttore - ha anche un tic e muove la testa basculante facendo TikTok. Calenda e Renzi? Sembra che non riusciranno a litigare fino al 25 settembre, ma non è sicuro»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Settembre 2022, 06:00

