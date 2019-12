Luca Sacchi, i genitori a Porta a Porta: «Tra Anastasiya e Princi uno sguardo strano, gli dicemmo di stare attento»

«Anastasiya per me era come una figlia. Stavamo insieme e ci divertivamo. Facevamo sempre scherzi, Luca era cosi. Luca manca da morire»

Martedì 3 Dicembre 2019, 19:57

ma i figli non sempre ti ascoltano. Ti dicono 'Sei troppo esagerata e protettiva'». Lo ha detto a Porta a Porta Tina, la mamma diil giovane personal trainer romano ucciso il 23 ottobre scorso nel quartiere dei Colli Albani. A Bruno Vespa che le chiede perché non gli piacesse, la signora ha risposto: «Era maleducato, faceva come voleva lui, aprire il frigorifero. In casa mia nessuno fa cosi».. Ha aggiunto la donna. «Io credo che sia stato Princi a raggirare Anastasiya», ha detto il padre Alfonso. Durante l'intervista l'uomo riferisce di aver detto al figlio, «stai attento a chi hai vicino. Non pensare che tutte le persone sono buone come te».«Tra Giovanni e Anastasiya posso dire solo che nell'ultima vacanza insieme ad agosto, di intesa, che mi ha dato fastidio. Ho detto a mio figlio di stare attento a chi aveva vicino, poi non ho visto altro». Ha detto ancora Tina Galati. D'accordo con lei il padre di Luca, Alfonso: «- dice - prima non era così, era una brava ragazza. Credo ultimamente sia cambiato qualcosa, che lui (Giovanni Princi, ndr) l'abbia manipolata. Dissi a Luca di stare attento a chi aveva vicino, riprendendo il consiglio della mamma».