Luca Parmitano, primo tweet dalla Spazio: «Che viaggio incredibile»

dallo spazio perL'astronauta italiano è impegnato nella missione Beyond, al di là dell'atmosfera terrestre, e ha scritto sui social dalla«Che viaggio incredibile. La Soyuz è davvero un veicolo straordinario: prestazioni impeccabili», si legge suNel messaggio una dedica al primo panorama visto dall'orbita «il migliore possibile: nuvole notturne mozzafiato, eteree e quasi irreali».Parmitano ha raggiunto laa bordo della navetta Soyuz MS-13, che si è agganciata alle 00:48 del 21 luglio. Resterà nello spazio fino alla fine dell'anno e sarà il primo italiano a ​comandare la ISS, il terzo europeo.​Nei prossimi sei mesi, Parmitano sosterrà oltre 50 esperimenti europei e 200 esperimenti internazionali. Questi includono indagini su come gli aspetti del corpo umano sono influenzati dalla microgravità e su come gli astronauti potrebbero controllare i robot da remoto durante l'esplorazione lunare. Quando Ovchinin lascerà la Stazione Spaziale, Parmitano ne assumerà il comando e sarà la terza volta che un astronauta europeo ricopre questa posizione e la prima per un italiano.