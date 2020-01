Luca Loddo scomparso a 16 anni, forse fuga volontaria. La mamma: «Chiunque lo veda lo blocchi»

Checco Zalone, condannato il sosia che rapinava supermercati

Mercoledì 8 Gennaio 2020, 20:18

Un ragazzo di 16 anni, Luca Loddo , è scomparso da: non si hanno sue notizie ormai da due giorni e la madre Barbara Caria, dalle colonne del sito Castedduonline, ha lanciato un appello, preoccupata per la sorte del figlio. «Luca è alto poco più di 150, ha capelli corti e occhi scuri: chiunque lo veda lo blocchi e chiami subito la polizia o me al 3494482046».La mamma, che ha già fatto denuncia alla polizia, crede che si tratti comunque di una fuga volontaria: «Ha conosciuto una ragazza da qualche mese, da allora ha cambiato comportamento verso di noi», ha detto, dicendo che la ragazza in questione abita nell’hinterland di Cagliari.Il giovane, secondo il racconto della mamma, è sparito la mattina del 6 gennaio: la sera prima, secondo lei, «voleva già scappare di casa. Ho notato che indossava i jeans sotto il pigiama - ricorda - ma ha negato e ha dormito in casa», per poi sparire il giorno dopo. Per due giorni il cellulare è rimasto spento, ora è attivo ma il giovane non risponde: «Ha risposto solo a una zia con la quale ha un buon rapporto. Ha detto che è a Cagliari con amici e di non voler tornare».