Jesi, va in camera e trova il fratello morto nel letto: Luca era un capo scout

Il mondo degli scout piange Luca Gherardi, 48 anni, capo scout Agesci Jesi2. Lo ha trovato morto a letto, ieri mattina a Jesi (Ancona), uno dei fratelli. A tradire Luca, forse un infarto che lo ha colto nel sonno. Se n’è andato così “Nas” (questo il suo soprannome scout), per oltre 30 anni capo scout nelle parrocchie di San Francesco d’Assisi e San Massimiliano Kolbe.

Il mondo scout piange la morte di Luca Gherardi

Luca Gherardi, da circa 30 anni capo scout nelle parrocchie di San Massimiliano Kolke e San Francesco, aveva lavorato in passato come elettricista. Negli ultimi anni invece si occupava di giardinaggio per una ditta del territorio. Grande appassionato di calcio, "Nas" era stato per tanto tempo capo scout nelle parrocchie di San Massimiliano Kolbe e San Francesco d'Assisi.

Va in camera e trova il fratello morto nel letto: Luca era un capo scout https://t.co/Zj6lopw6xV — Leggo (@leggoit) November 3, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Novembre 2022, 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA