Luca investito e ucciso da un'auto, aveva 14 anni: caccia al pirata, «è fuggito dopo l'impatto»

Choc a Siracusa dove un ragazzo di appena 14 anni, Luca Centofanti, è stato investito e ucciso, mentre si trovava in sella a uno scooter con un amico, da un'auto che è poi fuggita dopo l'impatto. Ed è caccia al pirata della strada dopo il tragico incidente, avvenuto in via Algeri, nella zona nord della città.

Sulla vicenda indaga la Polizia. Immediatamente soccorso da alcuni passanti e condotto in ambulanza al pronto soccorso, il giovane è morto poco dopo per le ferite gravissime riportate nell'impatto. Le sue condizioni, infatti, sono apparse subito disperate. Ferito anche l'amico, che ha riportato delle fratture ma che non sarebbe in pericolo di vita.

Luca Centofanti, travolto e ucciso a 14 anni

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 09:40

