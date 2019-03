Mare Jonio, indagato il capo missione Luca Casarini: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Aumentano gli indagati per il caso della Mare Jonio. Concorso nei reati già contestati al comandante della nave «Mare Jonio». Il capo missione della Ong Mediterraneo Luca Casarini è stato iscritto nel registro degli indagati. A farlo sono stati il procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella, e il pubblico ministero Cecilia Baravelli che lo hanno interrogato per buona parte della mattinata e fino a poco fa.



I magistrati della Procura di Agrigento, che è coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio, sono da giorni ormai a Lampedusa (Ag) per coordinare personalmente le indagini sul caso della nave della Ong Mediterranea, avvicinatasi alla costa di Lampedusa nonostante un iniziale divieto della Guardia di finanza.

Ultimo aggiornamento: 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

clandestina e mancato rispetto dell'ordine di arrestare l'imbarcazione da parte di una nave da guerra.