«Ciao ragazzi, a domani»: Luca muore a 56 anni sotto la doccia

«Ciao, ragazzi a domani»: Luca, il bidello delle scuole, stroncato da un malore a 56 anni a Boara Pisani (Padova). Dopo una serata di lavoro, va in doccia e un malore lo stronca sotto gli occhi della compagna. È morto così Luca Borella, 56enne di Boara Pisani, una vita dedicata al volontariato e al servizio della comunità. Era appena passata la mezzanotte del sabato e l'uomo era rincasato una volta terminate le prove di uno spettacolo che si sarebbe dovuto tenere ieri, 28 maggio. La prima vera festa collettiva dopo il Covid, un momento di liberazione per una comunità che voleva celebrare.

Sino all'ultimo, Luca Borella era stato impegnato nell'organizzazione della tradizionale festa del paese, in programma proprio per oggi, sabato 28 maggio. Festa che, in segno di rispetto e di profondo cordoglio, si è deciso di rinviare. Una notizia tremenda quella della scomparsa di Luca, per Boara, che perde una vera e propria colonna, una persona piena di entusiasmo e di idee, che si era sempre spesa per la propria comunità. Era operatore scolastico nelle scuole del paese e per un lungo periodo, dal 2006 al 2021, è stato consigliere comunale, per tre mandati, con anche un periodo come presidente del consiglio.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Maggio 2022, 17:09

