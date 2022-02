Zakia Seddiki, la moglie di Luca Attanasio a "Verissimo": «Dovevo andare con lui, ma mia madre...»

Zakia Seddiki, moglie dell’ambasciatore Luca Attanasio, ospite a “Verissimo” di Silvia Toffanin su Canale 5. Luca Attanasio è stato ucciso il 22 febbraio di un anno fa durante un agguato nella Repubblica Democratica del Congo.

Zakia Seddiki e Luca Attanasio (Foto: Ansa)

Zakia Seddiki ospite a "Verissimo"

Zakia Seddiki, moglie dell'ambasciatore Luca Attanasio, ospite a “Verissimo”, ha parlato della scomparsa del marito: «Non riesco a pensare a quel giorno, ancora non credo a quello che è successo - ha spiegato - Ci siamo salutati con un messaggio d’amore come sempre. Dovevo andare con lui, ma purtroppo mia mamma non poteva tenermi le bambine e così sono rimasta a casa (…) Con il nostro forte amore siamo riusciti a superare tutto, la diversità religiosa e culturale. Mi ha amato tanto e so che continua a farlo anche adesso, ovunque sia».

Una notizia quella della scomparsa di Luca difficile da spiegare alle figlie: «Loro sanno che il papà ha avuto un incidente e che il medico non è riuscito a salvarlo. Ma non riescono ancora a capire il motivo per cui non torna a casa. Lo sognano, continuano a chiedere di lui. È difficile ma lui ci darà la forza per superare la sua mancanza fisica».

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Febbraio 2022, 18:25

