Luana D'Orazio, la perizia choc: l'orditoio «gemello» aveva le sicurezze manipolate

Com'è morta Luana D'Orazio, la mamma 22enne scomparsa in un tragico incidente sul lavoro in provincia di Prato. Secondo quanto appreso dall'ANSA da fonti della Procura di Prato, il macchinario 'gemello' di quello in cui morì la giovane operaia aveva i sistemi di sicurezza manipolati. La novità viene da un accertamento del suo consulente tecnico su un orditoio presente nella ditta uguale a quello in cui morì la 22enne.

Dopo l'incidente gli inquirenti sequestrarono due orditoi nella ditta - quello in cui Luana fu trascinata e un altro, di fronte - per fare una comparazione sui due macchinari. Ieri il consulente del pm ha iniziato l'accertamento dall'orditoio gemello trovando, appunto, le 'sicurezze' manipolate. Nei prossimi giorni sarà invece esaminato il macchinario dov'è morta Luana.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 15:29

