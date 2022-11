Lotteria degli scontrini, la vincita diventerà istantanea come il Gratta e vinci: fino a 150 euro subito

di Redazione web

La lotteria degli scontrini cambia e sta per diventare istantanea. Il meccanismo, introdotto dal Governo Conte, prevede premi istantanei, basta inquadrare con il proprio smartphone il Qr code stampato sullo scontrino per sapere se abbiamo vinto il premio in denaro della lotteria. Una cifra compresa fra 100 e 150 euro, secondo quanto scrive Il Messaggero. Una modifica al meccanismo, che ambisce a ripristinare l'attenzione sulla lotteria, che dopo una prima fase di interesse è scemata.

Successo all'inizio

Durante la pandemia, il governo ha creato la lotteria per incentivare gli acquisti tracciabili, con l'obiettivo di combattere l’evasione fiscale e durante le prime estrazioni nel marzo del 2021, oltre 4 milioni di italiani hanno richiesto il codice per partecipare al gioco, poi si è perso l’interesse. Ed in pochi sono rimasti ad utilizzarlo prima di pagare alla cassa.

Come funzionerà

Ora l'obiettivo è semplificare e velocizzare la procedura per far tornare i cittadini consumatori ad utilizzare la procedura. Quando sarà finalizzata la tecnologia, ogni scontrino emesso avrà un codice Qr che si potrà scansionare con lo smartphone, dopo aver scaricato l’app Gioco legale dell’Agenzia delle dogane e si saprà subito se possiamo intascare la vincita, anche se resteranno i vecchi jackpot settimanali, mensili e annuale.

La nuova lotteria, la cui partecipazione resta grauita, dovrebbe partire dalla metà del prossimo anno, a meno che non ci sia un intervento del governo Meloni, e prevede anche l'aggiornamento dei registratori di cassa.

