Lotteria degli scontrini, giovedì 10 marzo la prima estrazione: in palio i primi 20 premi, ecco quanto si può vincere

Si terra domani la prima estrazione della Lotteria degli scontrini. Le operazioni dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli si svolgeranno presso il campus Sogei, partner «tecnologico» dell'amministrazione finanziaria. La prima estrazione prevede il sorteggio per 10 premi da 100 mila euro per dieci acquirenti e altri 10 premi da 20 mila euro per gli esercenti. «I codici vincenti - spiega Adm - verranno resi pubblici» domani alle 13 in anteprima nazionale sul canale Twitter di Adm.

All'estrazione parteciperanno gli scontrini del valore minimo di un euro effettuati con mezzi di pagamento elettronici, gli acquisti di beni e servizi, trasmessi e registrati al sistema lotteria dal primo al 28 febbraio. Dagli ultimi dati forniti dal Mef il numero soggetti che hanno richiesto il codice, per partecipare alla lotteria degli scontrini, sono oltre 4 milioni (4.092.187), per un numero di transazioni valide prima estrazione di quasi 17 milioni (16.958.486).

Il sottosegretario al ministero dell'Economia, Maria Cecilia Guerra, nel corso di un question time in commissione Finanze della Camera che si è svolto la scorsa settimana, ha ricordato, inoltre, che il numero registratori telematici attualmente attivi è pari a circa 1,5 milioni (1.485.477 unità), mentre sono 304.386 ad aver inviato i dati, ai fini della partecipazione della lotteria. Da giugno, ricorda l'Agenzia delle entrate sul suo sito, si aggiungeranno le estrazioni settimanali che distribuiranno ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 15 premi da 5.000 euro per chi vende. A inizio del prossimo anno si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti effettuati dal primo febbraio al 31 dicembre 2021 assegnando 5 milioni di euro a un acquirente e 1 milione di euro a un esercente.

Come partecipare

Come riferisce Agipronews sono oltre 500 milioni di biglietti in corsa per il debutto. Alla lotteria possono partecipare le persone maggiorenni residenti in Italia che, ricorda l'Agenzia, «fuori dall'esercizio di un'attività d'impresa, arte o professione, acquistano, pagando con mezzi elettronici, beni o servizi per almeno un euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi». Per partecipare è sufficiente mostrare il proprio codice lotteria al momento dell'acquisto, che si può ottenere inserendo il proprio codice fiscale sul Portale della lotteria e dovrà essere esibito all'esercente quando si effettua l'acquisto. Lo scontrino elettronico, che l'esercente invia telematicamente, produrrà un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per ogni scontrino. Non possono partecipare alla lotteria gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale. Ciascuno scontrino partecipa a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale. Per ogni estrazione sono previsti premi sia per l'acquirente sia per l'esercente presso cui è avvenuto l'acquisto. Da lunedì primo febbraio è partito il periodo 'prova' di due mesi; tempo concesso alle attività per adeguare i propri registratori di cassa al nuovo sistema, mentre dal primo aprile la riffa dovrebbe entrare in vigore a tutti gli effetti. A regime sono previsti 2 premi annuali, 20 premi mensili e 30 settimanali per un totale di 1.802 biglietti vincenti l'anno. La dea bendata è pronta a baciare chi acquista, se residente in Italia e maggiorenne, ma anche chi vende, con un montepremi complessivo di 43,8 milioni di euro.

I premi

I premi si dividono in settimanali, mensili e annuali sia per chi compra sia per chi vende. Ogni anno sarà assegnato un premio da 5 milioni di euro a chi compra e da 1 milioni di euro a chi vende. Ogni mese sono poi previsti 10 premi da 100.000 euro per chi compra e da 20.000 euro per chi vende. Infine tutte le settimane è possibile vincere 15 premi da 25.000 euro per chi compra e 5.000 euro per chi vende. Le ultime regole introdotte con la legge di bilancio restringono la possibilità di partecipare solo ai pagamenti cashless e sono esclusi gli acquisti on line. Inoltre non potranno essere utilizzati i ticket restaurant. Restano fuori anche gli acquisti destinati all'esercizio di attività di impresa, arte o professione e, nella fase di avvio, gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche. Sempre nella fase di avvio, non sarà possibile partecipare alla lotteria in caso di acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema tessera sanitaria (per esempio gli acquisti effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi, ambulatori veterinari ecc.). Infine sono esclusi, per periodo iniziale, gli acquisti per i quali l'acquirente richieda all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale. Le vincite verranno comunicate tramite Pec o tramite raccomandata con avviso di ricevimento. I vincitori avranno poi 90 giorni di tempo dalla comunicazione della vincita per reclamare il premio, trascorsi i quali la vincita finirà all’Erario. I premi della lotteria non sono soggetti ad alcuna tassazione.

