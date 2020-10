Lotteria Italia a "I Soliti Ignoti": dal 5 ottobre iniziano le estrazioni dei premi

Lotteria degli scontrini da gennaio 2021? Tutti i premi e i vantaggi per chi non paga in contanti

Dallo scorso lunedì 14 settembre sono tornati in vendita i biglietti della, unica vera lotteria nazionale ad estrazione differita indetta sul territorio nazionale. Il prezzo del biglietto è di 5 euro ed il. L’estrazione finale si terrà il 6 gennaio 2021.nel corso della quale, dal 5 ottobre all’11 dicembre e dal 21 al 25 dicembre, verranno estratti i premi giornalieri. Si tratta di estrazioni che per la prima volta verranno anche comunicate sul portale dedicato alla lotteria e sull’applicazione mobile. Si avrà l’opportunità di vincere scoprendo il codice presente sul biglietto e partecipando all’estrazione prevista dal regolamento del gioco.Le Lotterie Tradizionali possono essere collegate ad uno o più eventi storici, artistici, culturali o ad altri eventi locali di interesse nazionale, allo scopo di coniugare il momento ludico con la promozione artistica e culturale del nostro Paese.è collegata, fin dagli anni Sessanta, ad una trasmissione televisiva, che si svolge tradizionalmente negli ultimi mesi dell'anno e la cui estrazione avviene il 6 gennaio. Storicamente, Fantastico è il programma che è stato abbinato alla Lotteria Italia più volte, per ben 13 edizioni. Lo segue Canzonissima con 12, La prova del cuoco con 7 e Carràmba! che sorpresa e Carramba! Che fortuna con 5.• 2015-2016 - La prova del cuoco (estrazione finale: Affari Tuoi)• 2017 - La prova del cuoco (estrazione finale: Soliti ignoti - Il ritorno)• 2018-2019 - Soliti ignoti - Il ritornoL'origine delle lotterie è molto antica e comune a molte civiltà del passato. Sembra, infatti, chenell'ambito dei Saturnalia, feste in onore di Saturno. Ma è soltanto a partire dal XV secolo che in Belgio ed Olanda si hanno notizie documentate di lotterie realizzate per finanziare opere religiose ed umanitarie. Nel 1735 a Roma è indetta una lotteria per avviare la bonifica delle paludi pontine.che, anche allora, occupavano un posto di rilievo nei giochi. Nel 1932 si ha la prima lotteria in chiave moderna, abbinata ad una gara automobilistica: "La lotteria di Tripoli". Dal 1988 la gestione delle Lotterie Tradizionali è stata affidata all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che, con una convenzione stipulata nel 2003 ha affidato in concessione alla R.T.I. Lottomatica Spa (ora Consorzio Lotterie Nazionali) il servizio di gestione delle lotterie nazionali a estrazione differita ed istantanea.