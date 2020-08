Loris Stival, la madre Veronica Panarello a processo per calunnia: accusò il suocero dell'omicidio del figlio

È stata fissata davanti al Tribunale monocratico di Ragusa il prossimo 22 settembre il processo per calunnia ai danni di Veronica Panarello, condannata a 30 anni dalla Cassazione per aver ucciso il figlio Loris e avere occultato il cadavere.



La parte offesa è il suocero Andrea Stival che la donna ha accusato di essere l'autore materiale del delitto del piccolo avvenuto il 29 novembre del 2014. Il reato di cui deve difendersi l'imputata - per l'accusa - è stato commesso a Ragusa nel corso del processo con il rito abbreviato. Nel processo per calunnia il suocero della Panarello si è costituito parte civile con l'avvocato Francesco Biazzo. Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 12:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA