di Domenico Zurlo

Spacciatore nigeriano scappa tra la folla, un ragazzo lo placca senza pensarci un attimo e ne permette l’arresto. Eccezionale. Coraggio e senso civico, questi sono i giovani che restituiscono a tutti sorriso e ottimismo

.

Spacciatore nigeriano scappa tra la folla, un ragazzo lo placca senza pensarci un attimo e ne permette l’arresto. Eccezionale.

Coraggio e senso civico, questi sono i giovani che restituiscono a tutti sorriso e ottimismo. pic.twitter.com/RE5igyo6XD — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 luglio 2018

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ed è un seminarista: un eroe per caso, il cui gesto ha fatto il giro del web. In stazione a Treviso, nel sottopasso, ha infatti ‘placcato’ uno spacciatore nigeriano che stava scappando, lo scorso 13 luglio: le telecamere di sorveglianza della stazione hanno ripreso Lorenzo che, vedendo il pusher in fuga, lo ha bloccato senza pensarci due volte, senza paura, con un senso civico fuori dal comune.«Un eroe? No, sono solo un cittadino che ha a cuore la sua città», ha detto al Corriere del Veneto il giovane, seminarista, che è stato premiato dal sindaco di Treviso Mario Conte con un riconoscimento istituzionale. Peraltro, dopo aver fermato lo spacciatore, era anche andato via come se nulla fosse: è stato proprio il sindaco a chiedere le immagini e a diffonderle per identificarlo e premiarlo.«Oggi ho avuto l'onore di premiare il coraggio del cittadino eroe Lorenzo Pecoraro e di consegnare una nota di encomio agli agenti della Polizia Locale. Un atto di straordinario coraggio e di profondo valore civile di cui siamo davvero tanto orgogliosi!»,nell'elogiare il giovane, che ha incassato anche i complimenti di: «», ha twittato il ministro dell'Interno