Lorenzo malato di tumore, boom di offerte: 500 mila euro in 4 giorni

La richiesta di aiuto dinon è rimasta inascoltata. Il medico e attore 34enne di Ancona, affetto da un linfoma chemio-resistente , potrà volare negli Usa e tentare con una nuova terapia. A quattro giorni dal lancio della campagna di crowdfunding per sostenerlo:, è stato raggiunto e superato l'obiettivo dei 500mila euro. Gli italiani hanno risposto presente al commovente video-appello del giovane che chiedeva: «Voglio vivere, potete darmi una mano?». Nel video pubblicato su youtube il giovane medico parlava con fatica, ma le sue parole sono arrivate al cuore di quasi 20mila persone che hanno provveduto alla donazione in denaro.La terapia alla quale Farinelli vorrebbe sottoporsi è denominata Car-T. La terapia è arrivata anche in Italia dove è in corso di sperimentazione, in attesa dell'ok dall'Agenzia per il farmaco. Si tratta di cure da centinaia di migliaia di euro.«Se non ce la farò, i fondi raccolti andranno alla ricerca scientifica», ha dichiarato sin da subito Lorenzo. Ma ora non è il momento di pensare a questo. Ora è il momento di fare la valigia.