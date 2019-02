di Alessia Strinati

Domenica 3 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

un, e tanta voglia di vivere. Lorenzo è un medico di Ancona che ha scoperto di essere malato dela grandi cellule di tipo B, ha bisogno di soldi per andare a curarsi in America, dove viene praticata una terapia sperimentale che buone probabilità di successo. Per sopravvivereIl 34enne ha creato un sito e una pagina di raccolta fondi dove è possibile donare qualcosa per aiutarlo. In un video, diffuso sui social ha raccontato la sua storia e quello che può salvarlo. L'obiettivo è di arrivare a 500 mila euro, ma già ne sono stati raccolti oltre 260 mila in tre giorni versati da oltre 8.000 persone. Familiari e amici stanno aiutando Lorenzo nella sua lotta per la vita, proprio lui che normalmente è sempre stato il primo ad aiutare chi stava male. Nel video è segnato dalla malattia e chiarisce: «Mi ha stravolto la vita, ha preso quello che avevo e lo ha spazzato via, del tutto».Lorenzo si è sottoposto a diverse terapia da quando ha scoperto di essere malato, ma nessuna ha dato gli esiti sperati e ora resta quella che lui stesso definisce: «una sola possibilità davvero concreta: in America hanno sviluppato una terapia nuova che potrebbe davvero risolvere per me e per tante persone come me questo problema. In Italia, a Milano, i medici stanno cercando di renderla efficace e disponibile per tutti. La mia possibilità per continuare a vivere è quella di tentare qui ma anche di tentare altrove. Potete darmi una mano? Perché io non voglio morire, voglio vivere, ho fatto delle promesse e voglio mantenerle. Non sarà facile ma non mi arrendo, non è finita finché non è finita». Le possibilità che però non ce la faccia ci sono e lui stesso ha fatto sapere che se non dovesse riuscirci i soldi raccolti andranno interamente alla ricerca per il cancro.