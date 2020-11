Visita oculistica e gli trovano un tumore, Lorenzo (9 anni) operato d'urgenza: il paese si mobilita

Sono ore d’angoscia per l’intera comunità di Arsego (Padova) per le condizioni di salute del piccolo Lorenzo Facco, 9 anni, operato d’urgenza a Padova per la presenza di una massa tumorale al cervelletto. Il bimbo, dopo il delicatissimo intervento, sta bene e respira da solo ma non è considerato ancora fuori pericolo perché potrebbero esserci delle complicazioni.

Sui social, intanto, tantissime persone cercano di incoraggiare la famiglia. Partita anche una corsa alla raccolta fondi dell'intero paese. Lo riporta il Gazzettino.

