Perde il controllo della sua Vespa: Lorenzo muore a 21 anni

Il terribile schianto in Vespa e la lotta disperata per la vita. Lorenzo Bonacini è morto, a soli 21 anni, dopo un incidente in sella alla sua Vespa. All'alba di giovedì era stato trovato in fin di vita sulla curva del Vò di Desenzano.

Lorenzo è morto poche ore più tardi, dopo essere stato ricoverato in gravissime condizioni al Civile di Brescia. La notizia ha lasciato sotto choc la cittadina gardesana. Lorenzo Bonacini, infatti, era molto conosciuto in paese e non solo, gestiva insieme al fratello un servizio di noleggio Vespa a Desenzano e Sirmione.

Mercoledì notte stava tornando a casa, proprio a bordo della sua Vespa. Per cause ancora da chiarire, alla curva del Vò ha perso il controllo del mezzo, da solo, ed è finito fuori strada schiantandosi sull'asfalto. Solo un'automobilista di passaggio, attorno alle 5:30 di mattina, lo ha visto e ha chiamato i soccorsi.

Viste le gravi condizioni del ragazzo da Brescia è decollato subito un elicottero, che ha provveduto al trasporto di urgenza di Lorenzo al Civile di Brescia. Lorenzo ha combattuto strenuamente per restare aggrappato alla vita, ma in tarda serata si è spento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Agosto 2021, 15:55

