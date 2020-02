Lorena, mamma di 34 anni, uccisa dal cancro: lascia un figlio piccolo

Venerdì 7 Febbraio 2020, 14:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si veste a lutto per Lorena Di Marino, morta a soli 34 anni dopo una faticosa battaglia contro il. La donna, molto stimata in città, ha lasciato il figlio di due anni e il marito Andrea, titolare del bar Oronero.i medici avevano ricoverato Lorena per una metastasi al cervello. Poi è entrata in coma, e si è tentato un ultimo disperato tentativo di salvarla con un'operazione. Ma purtroppo Lorena non è sopravvissuta. La notte tra il 6 e il 7 febbraio la sua agonia, ma anche la sua vita, hanno avuto fine. Lorena era un, conosciuta e stimata a Giugliano, anche perché era stata fra le organizzatrici della manifestazione contro idel 2014. A Giugliano parteciparono al corteo più di 10 mila persone. Oltre questo, insieme all'amica Anna Russo, era la fondatrice dell’associazione culturale