Malattie rare, lo Stato non abbandona i malati

Tutelare i diritti dei pazienti e portare avanti la ricerca: con questi obiettivi, ieri, il Senato ha approvato all'unanimità il Testo unico per le malattie rare. E adesso parte la corsa per rendere operativa la legge, almeno entro la prossima estate: entro due mesi deve arrivare il Comitato Nazionale per le Malattie Rare ed entro tre mesi devono essere istituiti il Fondo di Solidarietà per le persone affette da malattie rare, il Secondo Piano Nazionale Malattie Rare e il riordino della Rete, le linee guida per l'informazione alle famiglie e ai sanitari e gli incentivi fiscali per la ricerca e i farmaci orfani. In Italia, secondo la rete Orphanet Italia, sono 2 milioni i pazienti affetti da malattie rare e, in base ai dati coordinati dal Registro Nazionale Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10.000 abitanti e ogni anno sono circa 19.000 i nuovi casi segnalati dalle oltre 200 strutture sanitarie diffuse in tutta la penisola.

E spesso mancano cure e farmaci adeguati. «Ora bisogna attuare le normative in tutte le regioni ha spiegato la presidente della commissione Igiene e Sanità del Senato, Annamaria Parente - mettere a sistema l'esistente, aggiornare il piano per le malattie rare ogni tre anni. Il testo é un nuovo inizio, la giustezza di un Servizio Sanitario si misura da come trattiamo le malattie rare». I risultati si vedranno per la fine del 2022. La legge prevede, tra gli aspetti fondamentali, anche l'aggiornamento dell'elenco delle malattie e il potenziamento degli screening. La legge c'è, ora bisogna però renderla efficace: «Siamo di fronte ad una legge quadro, con cui sono state poste le fondamenta di un cambiamento ha infatti commentato la direttrice dell'Osservatorio Malattie Rare, Ilaria Ciancaleoni Bartoli - ma c'è molto ancora da fare e noi vigileremo affinché vengano approvati tutti gli atti necessari alla sua attuazione».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA